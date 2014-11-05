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Номер извещения
31401638203
Уникальный номер закупки
300
Наименование закупки
Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
pavlovaea@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401638203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 11:0006.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401638203Дата и время вскрытия заявок Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201406.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401638203Подведение итогов не позднее Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)
Начальная цена
1 076 670,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1800 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
DE
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1800
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