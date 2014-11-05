Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)

    Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401638203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401638203

    Уникальный номер закупки

    300

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    pavlovaea@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жилина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401638203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 11:0006.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401638203Дата и время вскрытия заявок Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401638203Подведение итогов не позднее Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рекламной продукции (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)

    Начальная цена

    1 076 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1800 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Продукции производится Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком, следующим образом: 100% от стоимости Продукции - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DE

    ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рекламная продукция (настенный календарь на 2015 г., ежедневник, еженедельник, флеш-карта в пластиковой упаковке, пакет, ручка с лазерной указкой)"

    Кол-во: 1800

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Маркетинговые исследования № 32110992958
    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству газопроводов в Кемеровской области-Кузбассе
    Определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству...
    581419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 793726,67 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    47 623 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078099
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку пил ленточных
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку пил ленточных
    593179
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    1 888 057
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078109
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и телемеханики для ПРГ
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и...
    593108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    6 070 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078118
    Поставка колес LIX-POHI 200HXK-FI
    Поставка колес LIX-POHI 200HXK-FI
    592948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211059060
    Оказание услуг мониторинга, обеспечение контроля за работой транспорта АО «Газпром газораспределение Смоленск»
    Оказание услуг мониторинга, обеспечение контроля за работой транспорта АО «Газпром...
    590325
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 833 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Конкурентный отбор № 32211078161
    Поставка государственных знаков почтовой оплаты
    Поставка государственных знаков почтовой оплаты
    592984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    6 988 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить