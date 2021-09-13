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Номер извещения
0132300001721000663
Уникальный номер закупки
0132300001721000663
Наименование закупки
Определение подрядчика на выполнение работ по оборудованию игровыми комплексами детских площадок по адресам: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д.16 – пр-т Чкалова, д.13; ул. Маяковского, д.10/1 – ул. Гастелло, д.3; ул. Ватутина, д.36 – ул. Гастелло, д.9 (№684-ЭА-21-ВТ) 0132300001721000663
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
03.09.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение подрядчика на выполнение работ по оборудованию игровыми комплексами детских площадок по адресам: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д.16 – пр-т Чкалова, д.13; ул. Маяковского, д.10/1 – ул. Гастелло, д.3; ул. Ватутина, д.36 – ул. Гастелло, д.9 (№684-ЭА-21-ВТ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001721000663Подведение итогов не позднее Определение подрядчика на выполнение работ по оборудованию игровыми комплексами детских площадок по адресам: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д.16 – пр-т Чкалова, д.13; ул. Маяковского, д.10/1 – ул. Гастелло, д.3; ул. Ватутина, д.36 – ул. Гастелло, д.9 (№684-ЭА-21-ВТ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение подрядчика на выполнение работ по оборудованию игровыми комплексами детских площадок по адресам: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д.16 – пр-т Чкалова, д.13; ул. Маяковского, д.10/1 – ул. Гастелло, д.3; ул. Ватутина, д.36 – ул. Гастелло, д.9 (№684-ЭА-21-ВТ)
Начальная цена
313 899,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов