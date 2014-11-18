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    Главная / Торги / Поставка вычислительной техники

    Поставка вычислительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 05:2018.11.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техникиЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401637921

    Уникальный номер закупки

    53

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вычислительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34 доб. 4033

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вычислительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 05:20 GMT +318.11.2014 05:2018.11.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техникиЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 05:20GMT +318.11.2014 05:2018.11.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401637921Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техникиЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.11.201420.11.2014 05:2020.11.2014 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401637921Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вычислительной техникиЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 05:2020.11.2014 05:2020.11.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637921Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техникиЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 05:2020.11.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637921Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техникиЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вычислительной техники

    Начальная цена

    114 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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