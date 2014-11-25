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Номер извещения
31401637682
Уникальный номер закупки
104
Наименование закупки
Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 16:00 GMT +325.11.2014 16:0025.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637682Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.12.2014 09:0002.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401637682Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВМосква
Дата и время проведения
02.12.2014 09:3002.12.2014 09:3002.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401637682Дата и время проведения Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВМосква
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 11:2508.12.2014 11:2508.12.2014 11:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637682Подведение итогов не позднее Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформатора сухого с принудительным обдувом 6/0,4 кВ
Начальная цена
4 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
240 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
3115120
31.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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