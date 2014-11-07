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Номер извещения
31401637691
Уникальный номер закупки
105
Наименование закупки
Закупка канцтоваров на 4 квартал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка канцтоваров на 4 квартал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 15:00 GMT +307.11.2014 15:0007.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637691Дата и время окончания срока приема заявок Закупка канцтоваров на 4 кварталМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 15:0007.11.2014 15:0007.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401637691Дата и время вскрытия заявок Закупка канцтоваров на 4 кварталМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка канцтоваров на 4 квартал
Начальная цена
619 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полной комплектации, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
2109020
21.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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