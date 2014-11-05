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    Главная / Торги / Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры

    Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401636952Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камерыНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401636952

    Уникальный номер закупки

    346

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401636952Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камерыНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 11:0005.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401636952Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камерыНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401636952Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камерыНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры

    Начальная цена

    571 356,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Набор из 5 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка, монтаж помехоподавляющих трехфазных электрических фильтров и аттестация экранированной камеры"

    Кол-во: 5

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