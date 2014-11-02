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Номер извещения
ГП410375
Уникальный номер закупки
76
Наименование закупки
лист нержавеющий марки 321 толщиной 18;20;30мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
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Адрес электронной почты
dsp@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даянова Светлана Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 18мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 18ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 18ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 18мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 20мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 20ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 20ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 20мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 5
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 30мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 30ммЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 30ммЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист нержавеющий марки 321 толщиной 30мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
полностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 2
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