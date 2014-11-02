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    Главная / Торги / лист нержавеющий марки 321 толщиной 18;20;30мм

    лист нержавеющий марки 321 толщиной 18;20;30мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410375

    Уникальный номер закупки

    76

    Номер закупки

    Наименование закупки

    лист нержавеющий марки 321 толщиной 18;20;30мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    требования к материалам 321 30мм

    требования к материалам 321

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dsp@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даянова Светлана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 22:5903.11.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410375Подведение итогов не позднее лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист нержавеющий марки 321 ,толщиной 18мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 18х1700х4900"

    Кол-во: 22

    Лот 2

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 18мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 18ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 18ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 22:5903.11.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410375Подведение итогов не позднее лист нержавеющий марки 321 толщиной 18ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 18мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 18х2000х4900"

    Кол-во: 28

    Лот 3

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 20мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 20ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 20ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 22:5903.11.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410375Подведение итогов не позднее лист нержавеющий марки 321 толщиной 20ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 20мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    требования к материалам 321

    22.02.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 20х2000х4000"

    Кол-во: 5

    Лот 4

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 30мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.11.2014 10:00 GMT +302.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410375Дата и время окончания срока приема заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 30ммЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.11.2014 10:0002.11.2014 10:0002.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410375Дата и время вскрытия заявок лист нержавеющий марки 321 толщиной 30ммЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 22:5903.11.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410375Подведение итогов не позднее лист нержавеющий марки 321 толщиной 30ммЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист нержавеющий марки 321 толщиной 30мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    полностью

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    требования к материалам 321 30мм

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист 30х1500х5300"

    Кол-во: 2

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