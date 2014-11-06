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Номер извещения
31401637146
Уникальный номер закупки
1014-334
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 13:00 GMT +306.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637146Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 13:0006.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401637146Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637146Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201411.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637146Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке документации стадии “Рабочий проект” «Реконструкция участка изготовления фотошаблонов отделения 203» в корпусе 5 модуль 1,2 этаж 1 в осях (З-М/3-5). (1014-334)
Начальная цена
1 656 721,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1(один) экземпляр в электронном виде на CD.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53,корпус 5, этаж 1, модуль 1,2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
74.20.14
Документация лота
Кол-во: 4
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