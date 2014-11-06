Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за выполненные работы не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом выплаченных авансовых платежей.(в порядке и в соответствии с условиями проекта договора (Часть IV) настоящей закупочной документации). Срок выполнения работ до 25 декабря 2014 года