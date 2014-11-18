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    Главная / Торги / Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 15:0018.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401637646

    Уникальный номер закупки

    99

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.10.2014 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Технические требования поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Спецификация на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Диоды и транзисторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 15:00 GMT +318.11.2014 15:0018.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 09:0026.11.2014 09:0026.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401637646Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    26.11.2014 09:3026.11.2014 09:3026.11.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401637646Дата и время проведения Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637646Подведение итогов не позднее Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637646Подведение итогов не позднее Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламинатора для нанесения пленочного фоторезистора с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    2 330 661,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    116 533,05 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    116 533,05

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полной комплектации, предусмотренной Спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора), с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    3211356

    Специальные материалы, полуфабрикаты, узлы и блоки полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов и прочих)

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10.51

    Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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