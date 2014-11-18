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Номер извещения
31401637165
Уникальный номер закупки
5693
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 11:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 14:00 GMT +318.11.2014 14:0018.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637165Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек. Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 14:00GMT +318.11.2014 14:0018.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401637165Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.11.201427.11.2014 14:0027.11.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401637165Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек. Москва
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 14:0008.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637165Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников в количестве 813 человек.
Начальная цена
37 406 450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 122 193,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотстветсвии с документацией и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Киров, г.Нижний Новгород.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
66.03.1
Документация лота
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