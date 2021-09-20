Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области 0859200001121009671

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0859200001121009671 Уникальный номер закупки 0859200001121009671 Номер закупки Наименование закупки Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области 0859200001121009671 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры ГКУ РО "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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