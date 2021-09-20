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Номер извещения
0859200001121009671
Уникальный номер закупки
0859200001121009671
Наименование закупки
Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области 0859200001121009671
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.09.2021 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0859200001121009671Подведение итогов не позднее Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах Рязанской области
Начальная цена
997 321 876,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов