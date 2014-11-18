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Номер извещения
31401637624
Уникальный номер закупки
97
Наименование закупки
Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.10.2014 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 15:00 GMT +318.11.2014 15:0018.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401637624Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 09:0026.11.2014 09:0026.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401637624Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142Москва
Дата и время проведения
26.11.2014 09:3026.11.2014 09:3026.11.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401637624Дата и время проведения Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142Москва
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 15:3002.12.2014 15:3002.12.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637624Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.12.201402.12.2014 15:3002.12.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401637624Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142
Начальная цена
4 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
220 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме, предусмотренным аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл.110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
4510300
45.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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