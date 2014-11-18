Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401637624 Уникальный номер закупки 97 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по демонтажу конструкций производственного корпуса № 142 на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, аукционной документацией и ведомостью объемов работ по демонтажу ограждающих конструкций корпуса № 142 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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