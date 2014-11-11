На право заключения договора на поставку канцелярских товаров (чайная г. Алейск)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).