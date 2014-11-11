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Номер извещения
31401640298
Уникальный номер закупки
199_2014_ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку канцелярских товаров (чайная г. Алейск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 04:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров (чайная г. Алейск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 11:00 GMT +311.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401640298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров (чайная г. Алейск)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401640298Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров (чайная г. Алейск)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров (чайная г. Алейск)
Начальная цена
140 725,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5450.0
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Чайная», Алтайский край, г. Алейск, ул. Октябрьская, 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
52.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5450
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