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Номер извещения
31401635206
Уникальный номер закупки
145
Наименование закупки
Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 16:00 GMT +305.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401635206Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 11:0006.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401635206Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.11.201406.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401635206Подведение итогов не позднее Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Начальная цена
27 990,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
33 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
74.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33
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