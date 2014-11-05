Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401635206 Уникальный номер закупки 145 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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