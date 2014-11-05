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    Главная / Торги / Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401635206Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401635206

    Уникальный номер закупки

    145

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.10.2014 16:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 16:00 GMT +305.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401635206Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 11:0006.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401635206Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401635206Подведение итогов не позднее Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Начальная цена

    27 990,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    33 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг, оказываемых по Договору, производится Заказчиком до начала проведения технического диагностирования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета от Исполнителя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.30.1

    Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг проверки технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» "

    Кол-во: 33

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