Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №10" на 2022 год. 0142200001321019881

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321019881 Уникальный номер закупки 0142200001321019881 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница №10" на 2022 год. 0142200001321019881 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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