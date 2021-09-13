Выполнение работ по ремонту проезда к МФЦ по ул. Рабочая в г. Белеве Тульской области 0166300014221000043

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300014221000043 Уникальный номер закупки 0166300014221000043 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту проезда к МФЦ по ул. Рабочая в г. Белеве Тульской области 0166300014221000043 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

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