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Номер извещения
0119200000121011277
Уникальный номер закупки
0119200000121011277
Наименование закупки
ЭА 11833/21 Оказание услуг по организации готового горячего питания для воспитанников краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Норильский детский дом» 0119200000121011277
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.09.2021 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА 11833/21 Оказание услуг по организации готового горячего питания для воспитанников краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Норильский детский дом»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011277Подведение итогов не позднее ЭА 11833/21 Оказание услуг по организации готового горячего питания для воспитанников краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Норильский детский дом»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА 11833/21 Оказание услуг по организации готового горячего питания для воспитанников краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Норильский детский дом»
Начальная цена
3 213 968,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов