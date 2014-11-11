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Номер извещения
31401634651
Уникальный номер закупки
193
Наименование закупки
Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11 доб. 2145
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 16:00 GMT +311.11.2014 16:0011.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401634651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 16:3011.11.2014 16:3011.11.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401634651Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.11.201412.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401634651Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Начальная цена
74 526,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией на проведение запроса ценовых котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вольная, д. 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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