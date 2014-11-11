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    Главная / Торги / Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2014 16:0011.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401634651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401634651

    Уникальный номер закупки

    193

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.10.2014 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация на проведение запроса ценовых котировок

    Документация-2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11 доб. 2145

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2014 16:00 GMT +311.11.2014 16:0011.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401634651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    11.11.2014 16:3011.11.2014 16:3011.11.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401634651Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201412.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401634651Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов, оборудования, измерительных приборов, инструментов и сопутствующих изделий для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Начальная цена

    74 526,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией на проведение запроса ценовых котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (раздел 4. документации на проведение запроса ценовых котировок)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "манжета резиновая переходная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "трубы, фитинги, запорная арматура из металла"

    Кол-во: 430

    "Позиция 3"

    "крепежные изделия"

    Кол-во: 67

    "Позиция 4"

    "манометры"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "полипропиленовые трубы и фитинги"

    Кол-во: 128

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