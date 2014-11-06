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Номер извещения
31401633832
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на право заключения договора поставки ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
Почтовый адрес
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Контактный телефон
+7 3532 70-34-81
Факс
+7 3532 70-24-13
Адрес электронной почты
ords.zakupki@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка автомобиля ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 09:00 GMT +306.11.2014 09:0006.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633832Дата и время окончания срока приема заявок поставка автомобиля ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401633832Дата и время вскрытия заявок поставка автомобиля ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 09:0017.11.2014 09:0017.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633832Подведение итогов не позднее поставка автомобиля ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)460021, г. Оренбург, ул. 60 Лет Октября, д. 1/1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ А22R32 (фермер с 3-х метровым кузовом)
Начальная цена
904 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГУП ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ
Адрес местонахождения
460021, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 1/9, КОРПУС 2,
460021, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, 60 лет Октября, 1/1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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