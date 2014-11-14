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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410366
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1176
Факс
--
Адрес электронной почты
K.Ermakov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермаков Константин Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 15:00 GMT +314.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410366Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровкиМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 15:0014.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410366Дата и время вскрытия заявок Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровкиМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 19:0031.12.2014 19:0031.12.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410366Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровкиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка рабочей документации и оказание услуг по выполнению футеровки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
45.34
Документация лота
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