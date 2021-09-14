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    Главная / Торги / ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)" 0119200000121011238

    ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)" 0119200000121011238

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 04:0014.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121011238Дата и время окончания срока приема заявок ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121011238

    Уникальный номер закупки

    0119200000121011238

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)" 0119200000121011238

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    02.09.2021 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011238Подведение итогов не позднее ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА-№-11849-21 "Миорелаксанты (Тизанидин)"

    Начальная цена

    172 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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