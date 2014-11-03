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Номер извещения
ГП410364
Уникальный номер закупки
864/591
Наименование закупки
Рельсы для нужд ОАО «Криогенмаш».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 521-71-58
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
kochetkov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетков Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2014 10:00 GMT +303.11.2014 10:0003.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410364Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2014 10:0003.11.2014 10:0003.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410364Дата и время вскрытия заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Подведение итогов не позднее
03.11.2014 11:0003.11.2014 11:0003.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410364Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201403.11.2014 11:0003.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410364Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Московская область).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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