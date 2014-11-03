Лот 1

Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений с последующим редукционом и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения договора на поставку рельс для нужд ОАО «Криогенмаш».