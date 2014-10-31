Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384

    Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410365Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410365

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для заключения договора, необходимо предоставить список документов

    Одобрение типа ТС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Южуралзолото Группа Компаний
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Юридический адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Почтовый адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Контактный телефон

    +7 351 262-42-52

    Факс

    +7 495 287-08-05

    Адрес электронной почты

    83512624252@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малёва Алена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные грузовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 10:00 GMT +331.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410365Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 10:0031.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410365Дата и время вскрытия заявок Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410365Подведение итогов не позднее Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410365Подведение итогов не позднее Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, г. Чита, п. Вершино-Дарасунский, стоимость доставки указывать отдельноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Различные: п/оплата, оплата, рассрочка платежа, стоимость доставки указывать отдельно

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК ЮГК
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Адрес местонахождения

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Для заключения договора, необходимо предоставить список документов

    29.09.2016

    Одобрение типа ТС

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП237039
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    593163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225444
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    591265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СГК-1
    Попозиционная № АП014123
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" для нужд ООО "СГК-1"
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап...
    592859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить