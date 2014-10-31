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Номер извещения
ГП410365
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Почтовый адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Контактный телефон
+7 351 262-42-52
Факс
+7 495 287-08-05
Адрес электронной почты
83512624252@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 10:00 GMT +331.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410365Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 10:0031.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410365Дата и время вскрытия заявок Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410365Подведение итогов не позднее Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал SHACMAN 6х4 SX3256DR384 согласно Одобрению типа ТС РФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, г. Чита, п. Вершино-Дарасунский, стоимость доставки указывать отдельноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
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