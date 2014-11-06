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    Главная / Торги / Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633859Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401633859

    Уникальный номер закупки

    14-259-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.10.2014 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Дефектная ведомость

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 10:00 GMT +306.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633859Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 10:0006.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401633859Дата и время вскрытия заявок Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633859Подведение итогов не позднее Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт хим. канализации в Эллионе на отм. -1,100 в корп. №2 площадки №1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    1 970 410,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка оборудования осуществляется по адресу: г. Тула, М. Горького д.6, производственная площадка №1.Срок проведения работ 14 рабочих дней.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. - 50% от стоимости работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней. - 50% от стоимости работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 10 дней.Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в будние дни). Произвести пусконаладочные работы для нормального функционирования системы канализации.Гарантия качества работ на 1 год.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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