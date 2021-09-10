Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для размещения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в ГБУЗ НСО «Барабинская центральная районная больница» в рамках реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» мероприятия «Организации сети центров амбулаторной онкологической помощи», расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 9б. 0851200000621005388

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005388 Уникальный номер закупки 0851200000621005388 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для размещения центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в ГБУЗ НСО «Барабинская центральная районная больница» в рамках реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» мероприятия «Организации сети центров амбулаторной онкологической помощи», расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 9б. 0851200000621005388 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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