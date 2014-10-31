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    Главная / Торги / Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»

    Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410359Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410359

    Уникальный номер закупки

    072/ГГЭС/24.10.2014/ЗКэ/55-02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1471

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    e.sazonova@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сазонова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства транспортные и оборудование, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 13:00 GMT +331.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410359Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410359Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 17:0006.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410359Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для проекта «Обеспечение бесперебойного электропитания серверного оборудования ОАО «Газпром газэнергосеть»

    Начальная цена

    8 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром газэнергосеть
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Адрес местонахождения

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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