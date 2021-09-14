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Номер извещения
0119200000121011209
Уникальный номер закупки
0119200000121011209
Наименование закупки
ЭА-№-10438/21 "ЭА Поставка реагентов для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР для нужд КГБУЗ КККЦОМД" 0119200000121011209
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.09.2021 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-10438/21 "ЭА Поставка реагентов для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР для нужд КГБУЗ КККЦОМД"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-10438/21 "ЭА Поставка реагентов для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР для нужд КГБУЗ КККЦОМД"
Начальная цена
797 613,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов