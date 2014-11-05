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    Главная / Торги / Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 кВ 600А

    Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 кВ 600А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500АНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410358

    Уникальный номер закупки

    090-ЗП/14-294

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 кВ 600А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный лист

    Изменения в извещении

    Документация

    Форма 2 Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1061

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    l.ilina@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Лина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500АНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 10:0005.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410358Дата и время вскрытия заявок Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500АНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 14:0017.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410358Подведение итогов не позднее Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500АНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410358Подведение итогов не позднее Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500АНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блока контейнера с ПАРН-6 КВ 500А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок контейнер с ПАРН-6 КВ 500А"

    Кол-во: 2

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