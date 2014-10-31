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    Главная / Торги / Поставка поковки в количествке 1 штуки согласно чертежа.

    Поставка поковки в количествке 1 штуки согласно чертежа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 06:0031.10.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в полном обьемеЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410356

    Уникальный номер закупки

    76/406П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковки в количествке 1 штуки согласно чертежа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nevolin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в полном обьеме

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 06:00 GMT +331.10.2014 06:0031.10.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в полном обьемеЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 08:0031.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410356Дата и время вскрытия заявок Поставка в полном обьемеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 10:0028.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410356Подведение итогов не позднее Поставка в полном обьемеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410356Подведение итогов не позднее Поставка в полном обьемеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в полном обьеме

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном обьеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Екатьеринбург., переулок Хибиногорский 33., ОАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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