Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество товара: помещение контейнерного типа (строительная бытовка) в количестве 1 штука. Описание, характеристики и комплектация в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 198/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 198/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).