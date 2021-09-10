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Номер извещения
0142200001321019876
Уникальный номер закупки
0142200001321019876
Наименование закупки
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств «Водитель транспортного средства категории "В" для государственного казенного учреждения Самарской области ''Центр занятости населения городского округа Жигулевск'' 0142200001321019876
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.09.2021 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств «Водитель транспортного средства категории "В" для государственного казенного учреждения Самарской области ''Центр занятости населения городского округа Жигулевск''
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321019876Подведение итогов не позднее Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств «Водитель транспортного средства категории "В" для государственного казенного учреждения Самарской области ''Центр занятости населения городского округа Жигулевск''
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств «Водитель транспортного средства категории "В" для государственного казенного учреждения Самарской области ''Центр занятости населения городского округа Жигулевск''
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов