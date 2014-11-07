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Номер извещения
31401642115
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.10.2014 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401642115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы) Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 10:0007.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401642115Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы) Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 17:0024.11.2014 17:0024.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401642115Подведение итогов не позднее Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы) Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полиэтиленовой (давальческие материалы)
Начальная цена
2 396 988,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
25.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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