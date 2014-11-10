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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку аэрационной системы (в комплекте) для реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Запрос предложений на поставку аэрационной системы (в комплекте) для реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 16:0010.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401630949Дата и время окончания срока приема заявок поставка аэрационной системы ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401630949

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку аэрационной системы (в комплекте) для реконструкции аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации для нужд ООО "РВК-Воронеж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 18:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    i.sidorma@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аэрационной системы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 16:00 GMT +310.11.2014 16:0010.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401630949Дата и время окончания срока приема заявок поставка аэрационной системы Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    10.11.2014 16:0010.11.2014 16:0010.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401630949Дата и время вскрытия заявок поставка аэрационной системы Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 13:0001.12.2014 13:0001.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401630949Подведение итогов не позднее поставка аэрационной системы Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 13:0001.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401630949Подведение итогов не позднее поставка аэрационной системы Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аэрационной системы

    Начальная цена

    34 851 723,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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