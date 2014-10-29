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Номер извещения
31401630827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 225
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронина Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 13:00 GMT +329.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401630827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 13:0029.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401630827Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания
Начальная цена
545 078,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 253,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте) Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта, д.16 г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. дом 2/4 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.3 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.26 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.31Б (ул.Парадная, д.4) г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д.63 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.30 г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6 г. Санкт-Петербург, Подъездной пер, д.4 г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.15 КМКК г. Кронштадт, пр. Ленина, д.61 лит. Д г. Кронштадт, Восточная Усть-Рогатка в/ч г. Санкт-Петербург, Каменка в/г№1 г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3 "Березка" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №2 " Витязь" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3/1 "Витязь" г. Выборг ул. Госпитальная д.6 п. Горелово дер. Торики ул. Палитрука Пасечника д.1/1 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 10, лит. А г. Санкт-Петербург, Наб. Макарова д.8 г. Санкт-Петербург, Захарьевская,22 Ленинградская обл. Восточно-выборское ш.,25 км Ленинградская обл. п. Керро Ленинградская обл. Сертолово -2 г. Санкт-Петербург, Боткинская д.17 г. Санкт-Петербург, Наб. черной речки, 17 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.1 г. Санкт-Петербург, п. Бугры г. Санкт-Петербург, Ул. Введенского кан.д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1793
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