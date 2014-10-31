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Номер извещения
ГП410374
Уникальный номер закупки
113
Наименование закупки
Закупка листового проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.10.2014 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-52-57
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
m.naymushin@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Михаил Викторович
Место рассмотрения предложений
Глазов
Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовой прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 10:00 GMT +331.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410374Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатГлазов
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 10:0031.10.2014 10:0031.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410374Дата и время вскрытия заявок Листовой прокатГлазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой прокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полный объем заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, УР, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Отсутствуют
28.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 720
Кол-во: 5760
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