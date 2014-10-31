Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / заключение договора поставки мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    заключение договора поставки мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 15:0031.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401630256Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401630256

    Уникальный номер закупки

    1 056Э/2014-ООЗД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора поставки мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Приложение № 1 Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.11.201403.11.2014 11:0003.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401630256Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    04.11.2014 15:0004.11.2014 15:0004.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401630256Подведение итогов не позднее Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.11.201404.11.2014 15:0004.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401630256Подведение итогов не позднее Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

    Начальная цена

    750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    36

    ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП237039
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    593163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225444
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    591265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СГК-1
    Попозиционная № АП014123
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" для нужд ООО "СГК-1"
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап...
    592859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить