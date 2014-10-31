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Номер извещения
31401630256
Уникальный номер закупки
1 056Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
заключение договора поставки мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.11.201403.11.2014 11:0003.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401630256Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
04.11.2014 15:0004.11.2014 15:0004.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401630256Подведение итогов не позднее Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели в помещение конференц-зала Строения 20, 1-й этаж по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102
Начальная цена
750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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