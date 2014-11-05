Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Изготовление и поставка трубы марки 08Х18Н10Т в соответствии с запросом и дополнительными требованиями, в сертификатах на трубы обязательна расшифровка хим. анализа и механических свойств, для АЭС.