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    Главная / Торги / Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2

    Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2ГеленджикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401633390

    Уникальный номер закупки

    082/Надежда/14-500/24.10.2014/З

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.10.2014 13:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по открытому запросу предложений

    Документация по открытому запросу предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00 доб. 700

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толокнов Константин Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Геленджик

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги фиксированной телефонной связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633390Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2Геленджик

    Дата и время вскрытия заявок

    10.11.2014 11:0010.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401633390Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2Геленджик

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633390Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2Геленджик

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633390Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2Геленджик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №2

    Начальная цена

    405 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.1

    Деятельность в области телефонной связи

    Документация лота

    Документация по открытому запросу предложений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области телефонной связи"

    Кол-во: 1

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