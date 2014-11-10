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Номер извещения
31401633404
Уникальный номер закупки
081/Надежда/14-500/24.10.2014/З
Наименование закупки
«Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2014 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-05-00 доб. 700
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котухов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Геленджик, п. Кабардинка,ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс "Надежда"
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Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401633404Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1Геленджик, п. Кабардинка,ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс "Надежда"
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 11:0010.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401633404Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1Геленджик, п. Кабардинка,ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс "Надежда"
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633404Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1Геленджик, п. Кабардинка,ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс "Надежда"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.11.201417.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401633404Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1Геленджик, п. Кабардинка,ул. Мира,3, ООО "Курортный комплекс "Надежда"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для мини Автоматизированной Телефонной Станции учрежденческого типа (голосовых шлюзов, кроссов) Этап №1
Начальная цена
460 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Отсутствуют
64.20.11
Документация лота
Кол-во: 1
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