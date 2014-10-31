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Номер извещения
ГП410350
Уникальный номер закупки
85/14
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку электродов графитированных Ф 356 и 408 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями (203T4L) диам. 356мм, длина 1800/2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 07:30 GMT +331.10.2014 07:3031.10.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410350Дата и время окончания срока приема заявок электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями (203T4L) диам. 356мм, длина 1800/2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 07:3031.10.2014 07:3031.10.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410350Дата и время вскрытия заявок электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями (203T4L) диам. 356мм, длина 1800/2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 23:5931.12.2014 23:5931.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410350Подведение итогов не позднее электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями (203T4L) диам. 356мм, длина 1800/2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями (203T4L) диам. 356мм, длина 1800/2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
185тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.82.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 185
Электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями диам. 408 мм, длина 2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 07:30 GMT +331.10.2014 07:3031.10.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410350Дата и время окончания срока приема заявок электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями диам. 408 мм, длина 2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 07:3031.10.2014 07:3031.10.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410350Дата и время вскрытия заявок электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями диам. 408 мм, длина 2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 23:5931.12.2014 23:5931.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410350Подведение итогов не позднее электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями диам. 408 мм, длина 2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды графитированные в комплекте с удлиненными ниппелями диам. 408 мм, длина 2100мм марка не ниже UHP (ЭГСП).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
75 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.82.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 75
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