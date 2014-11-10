Запрос котировок на право заключения договора на поставку спецодежды для нужд ОАО «ГосНИИП»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в размере 100 % (Сто процентов) от цены Договора в течение 15(Пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета.