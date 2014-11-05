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Номер извещения
ГП410348
Уникальный номер закупки
ОНО-14/037
Наименование закупки
ОАО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения договора с ЗАО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
DBobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 19:00 GMT +305.11.2014 19:0005.11.2014 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора.Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 19:0005.11.2014 19:0005.11.2014 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410348Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора.Москва
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410348Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора.
Начальная цена
13 931 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ и Проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗ и Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Отсутствуют
51.51.2
Документация лота
Кол-во: 421450
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