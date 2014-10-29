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    Главная / Торги / Закупка экзотермических оболочек

    Закупка экзотермических оболочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 15:0029.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410346Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экзотермических оболочекКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410346

    Уникальный номер закупки

    84

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка экзотермических оболочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка экзотермических оболочек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 15:00 GMT +329.10.2014 15:0029.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410346Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экзотермических оболочекКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 15:0029.10.2014 15:0029.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410346Дата и время вскрытия заявок Закупка экзотермических оболочекКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 15:0029.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410346Подведение итогов не позднее Закупка экзотермических оболочекКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка экзотермических оболочек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оболочки экзотермические FT500-A160/200i с отсекателем"

    Кол-во: 1000

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