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    Главная / Торги / Поставка поковок согласно ведомсоти 2066633

    Поставка поковок согласно ведомсоти 2066633

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 05:0027.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410345

    Уникальный номер закупки

    75/406П

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок согласно ведомсоти 2066633

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ведомость 2066633

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nevolin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неволин Олег Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 05:00 GMT +327.10.2014 05:0027.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410345Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 08:0027.10.2014 08:0027.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410345Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.201427.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410345Подведение итогов не позднее Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка согласно ведомсти в полном обьеме.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка в полном обьеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Екатеринбург переулок Хибиногорский 33., ОАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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