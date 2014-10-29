Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка сварочного оборудования

    Закупка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 14:3029.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410343Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеОдинцовоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410343

    Уникальный номер закупки

    189

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 14:30 GMT +329.10.2014 14:3029.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410343Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 14:3029.10.2014 14:3029.10.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410343Дата и время вскрытия заявок Сварочное оборудованиеОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2014 00:5901.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410343Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201401.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410343Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорта и/или руководства по эксплуатации, сертификата качества. Срок поставки продукции октябрь-ноябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резак Корд Р01П-90 универсальный L=535"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Редуктор БКО-50-4 кислородный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Редуктор БПО-5-4 пропановый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Резак РС-2К универсальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Электрододержатель ЭД-31, 315А, ЭД-31"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Сварочный выпрямитель ВД-306 380 В"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП237039
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    Поставка канцелярских товаров для нужд Ф-лов Банка ГПБ (АО) «Южный» и «Северо-Кавказский»
    593163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225444
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    Закупка бутового камня фракции 70-120, М1000, F150, ГОСТ 8267-93 (ДМУ)
    591265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СГК-1
    Попозиционная № АП014123
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" для нужд ООО "СГК-1"
    Поставка битума (в т. ч. и смесей на основе битума) в составе стройки МГ "Сила Сибири" Этап...
    592859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить