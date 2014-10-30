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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401628387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401628387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 11:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-04-47

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401628387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401628387Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 16:0031.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401628387Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    2 000,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Смотреть Техническое задание в сопроводительной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115, Ростовская обл.; Краснодарский край, пос. городского типа Черноморский, ГНС Хабль;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Окончательный расчет в размере 100 % за партию Товара по настоящему Договору Покупатель производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения товара и подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12), на основании выставленного счета и предоставления необходимой документации, определенной настоящим Договором. Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.2

    Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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