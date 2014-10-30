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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401628387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-04-47
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401628387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401628387Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и агрегатов автотранспорта , для нужд ООО «Ростгаз»
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотреть Техническое задание в сопроводительной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115, Ростовская обл.; Краснодарский край, пос. городского типа Черноморский, ГНС Хабль;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Отсутствуют
51.65.2
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