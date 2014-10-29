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    Главная / Торги / Закупка инструмента и прироборов

    Закупка инструмента и прироборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410342Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно-измерительные приборыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410342

    Уникальный номер закупки

    188

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента и прироборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 13:30 GMT +329.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410342Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 13:3029.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410342Дата и время вскрытия заявок Инструмент Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 16:3030.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Инструмент Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Инструмент Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наличие паспорта и/или руководство по эксплуатации, сертификат качества. Год выпуска продукции - не ранее 2014г Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур Ду-16,L-460мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Бур Ду-18,L-460мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Бур Ду-20,L-460мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бур Ду-22,L-460мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Бур Ду-24.L-460мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Бур Ду-28,L-460мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Бур Ду-16,L-600мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Бур Ду-18,L-600мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Бур ДУ-20.L-600мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Бур Ду-22,L-600мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Бур Ду-24.L-600мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Бур Ду-25,L-600мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Долото острое Ду-36,L-360мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Долото плоское Ду-26,L-360мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Диск для пилы 230х3х22,23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Пистолет монтажный Толщина пристреливаемой детали 1-50мм,вес 3,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Патрон монтажный 6,8х18, Д-4,красный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Гайковерт ударный фирмы LICOTA, крутящий момент 1627Nm,частота вращения 6500об/мин,вес 4,2кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "метчик трубный Р6М5К5, 2""

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "фреза алмазная сегментная, ф95 40*12,5*5,5+0,9R/3 20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 21"

    "головка торцевая S30 с ков.фиксатором с 1/2 TS125 с удлинением"

    Кол-во: 4

    Лот 2

    Контрольно-измерительные приборы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 13:30 GMT +329.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410342Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно-измерительные приборыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 13:3029.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410342Дата и время вскрытия заявок Контрольно-измерительные приборыМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 16:3030.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Контрольно-измерительные приборыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Контрольно-измерительные приборыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контрольно-измерительные приборы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наличие паспорта и/или руководство по эксплуатации, сертификат качества. Год выпуска продукции - не ранее 2014г Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор для измерения климатических условий, с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рефлексометр с поверкой"

    Кол-во: 1

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