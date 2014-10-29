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Номер извещения
ГП410342
Уникальный номер закупки
188
Наименование закупки
Закупка инструмента и прироборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 13:30 GMT +329.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410342Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 13:3029.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410342Дата и время вскрытия заявок Инструмент Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 16:3030.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Инструмент Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201430.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Инструмент Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наличие паспорта и/или руководство по эксплуатации, сертификат качества. Год выпуска продукции - не ранее 2014г Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 600
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 4
Контрольно-измерительные приборы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 13:30 GMT +329.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410342Дата и время окончания срока приема заявок Контрольно-измерительные приборыМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 13:3029.10.2014 13:3029.10.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410342Дата и время вскрытия заявок Контрольно-измерительные приборыМосква
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 16:3030.10.2014 16:3030.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410342Подведение итогов не позднее Контрольно-измерительные приборыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контрольно-измерительные приборы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наличие паспорта и/или руководство по эксплуатации, сертификат качества. Год выпуска продукции - не ранее 2014г Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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