Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, ОАО «ОмскВодоканал». Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, одной партией.Рассчитать логистику >