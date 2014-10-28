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Номер извещения
ГП410337
Уникальный номер закупки
864/590
Наименование закупки
Закупка спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 в объеме 400 дал для нужд ОАО «Криогенмаш».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 521-71-58
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
kochetkov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетков Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные
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Спирт этиловый ректификованный технический «Экстра» ГОСТ 18300-87
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 09:00 GMT +328.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410337Дата и время окончания срока приема заявок Спирт этиловый ректификованный технический «Экстра» ГОСТ 18300-87Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410337Дата и время вскрытия заявок Спирт этиловый ректификованный технический «Экстра» ГОСТ 18300-87Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спирт этиловый ректификованный технический «Экстра» ГОСТ 18300-87
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Спирт этиловый ректификованный технический «Экстра» ГОСТ 18300-87 400 ДКЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Московская область).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
24.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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