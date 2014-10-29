Закупка горно-шахтного оборудования, зап.частей к электровозу К10, ППН5 и грузоподъемного оборудования

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорта и/или руководства по эксплуатации, сертификата качества. Срок поставки продукции октябрь-ноябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции