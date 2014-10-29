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    Главная / Торги / Закупка горно-шахтного оборудования, зап.частей к электровозу К10, ППН5 и грузоподъемного оборудования

    Закупка горно-шахтного оборудования, зап.частей к электровозу К10, ППН5 и грузоподъемного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410339Дата и время окончания срока приема заявок Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5 ОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410339

    Уникальный номер закупки

    185

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка горно-шахтного оборудования, зап.частей к электровозу К10, ППН5 и грузоподъемного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 14:00 GMT +329.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410339Дата и время окончания срока приема заявок Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5 Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 14:0029.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410339Дата и время вскрытия заявок Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5 Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2014 00:5901.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410339Подведение итогов не позднее Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5 Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201401.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410339Подведение итогов не позднее Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5 Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горно-шахтное оборудование, зап.части к электровозу К10, ППН5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорта и/или руководства по эксплуатации, сертификата качества. Срок поставки продукции октябрь-ноябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лебедка пневматическая ШВА с воздушно реверсивным устройством и возвратным механизмом 18000x0,25П "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "блок резисторов Б6У2 ИРАК.434332.004-12; 4,8Ом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "контактор КМ 2351 63А 660В "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вставка копрового шкива ШК-2,0, 55х50мм"

    Кол-во: 100

    Лот 2

    Грузоподъемное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 14:00 GMT +329.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410339Дата и время окончания срока приема заявок Грузоподъемное оборудованиеОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 14:0029.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410339Дата и время вскрытия заявок Грузоподъемное оборудованиеОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2014 00:5901.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410339Подведение итогов не позднее Грузоподъемное оборудованиеОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201401.11.2014 00:5901.11.2014 00:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410339Подведение итогов не позднее Грузоподъемное оборудованиеОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузоподъемное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорта и/или руководства по эксплуатации, сертификата качества. Срок поставки продукции октябрь-ноябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "таль рычажная г/п2тн в/п6м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "диод ДЛ 122-32-9"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "редуктор механического поворота У3515.42Р с эл.двигателем MTF 112-6 У1 к крану КБ-404, передаточное число редуктора 121; эл.двигатель с фазным ротором 5,5 кВт, 930 об/мин, монтажное исполнение лапы+фланец, два конца вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "мотор-редуктор зап.часть к подвесному однобалочному крану (завод изготовитель:Забалькайский завод подъемно-транспортного оборудования), 0,37кВт(0,25кВт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "таль электрическая EKN 20MN 6-25 2/1 H12VB, г/п 5тн Н12м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "электромагнит КМТ-6М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "таль электрическая Vantra MRM950 H25 V8-2-1 №22, г/п 10т"

    Кол-во: 2

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